Лукашенко назвал Путина верным другом и надёжным партнёром

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина верным другом и надёжным партнёром.

Лукашенко рассказал о личных отношениях с Путиным, назвав его верным другом и надёжным партнёром. Видео © Telegram / Пул Первого

"Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надёжные партнёры", — сказал он в интервью американской компании NBC.

Лукашенко заявил, что таких отношений, как у него с российским коллегой, нет ни у кого, подчеркнув, что в последнее время они только укрепились. Кроме того, политик отметил высокий уровень доверия между ними, благодаря чему практически не возникает проблем в общении.

В ходе беседы журналист NBC также попросил белорусского лидера описать состояние Путина и его мысли в настоящее время.

"Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек", — указал президент.