Минобороны показало видео подготовки мобилизованных на полигонах в Бурятии и Приамурье

В Минобороны показали подготовку мобилизованных в Республике Бурятия и Амурской области, в частности отработку призывниками использования ручных гранат и ведения боя против бронетехники противника.

Подготовка мобилизованных в Бурятии и Амурской области. Видео © Telegram / Министерство обороны России

"Защитники Отечества закрепляют практические навыки применения ручных гранат, а также обучаются борьбе с бронетехникой противника в ближнем бою. В основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов", — рассказали в ведомстве.

На кадрах военнослужащие также учатся окапываться на местности и маскировать свою огневую позицию. На мобилизованных полное боевое обмундирование и автоматы в руках. Тренировка проходит в условиях максимально приближенных к боевым.