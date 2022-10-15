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15 октября, 12:09

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных на полигонах в Бурятии и Приамурье

В Минобороны показали подготовку мобилизованных в Республике Бурятия и Амурской области, в частности отработку призывниками использования ручных гранат и ведения боя против бронетехники противника.

Подготовка мобилизованных в Бурятии и Амурской области. Видео © Telegram / Министерство обороны России

"Защитники Отечества закрепляют практические навыки применения ручных гранат, а также обучаются борьбе с бронетехникой противника в ближнем бою. В основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов", — рассказали в ведомстве.

На кадрах военнослужащие также учатся окапываться на местности и маскировать свою огневую позицию. На мобилизованных полное боевое обмундирование и автоматы в руках. Тренировка проходит в условиях максимально приближенных к боевым.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, а из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи. По словам президента, никаких дополнительных мероприятий и предложений от Минобороны на этот счёт не поступало.

Обложка ©

Министерство обороны России

Татьяна Миссуми

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