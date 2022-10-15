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15 октября, 12:27

В Болгарии воспротивились выступлению Зеленского в парламенте страны

Вице-президент Болгарии Йотова сочла неприемлемым выступление Зеленского в парламенте

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Spencer Platt</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Spencer Platt

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает неприемлемым возможное выступление украинского лидера Владимира Зеленского на первом заседании парламента страны нового созыва. По её словам, тяжёлая обстановка в Незалежной не соответствует такому порыву президента.

Она также прокомментировала отказ приглашать на заседание посла РФ Элеонору Митрофанову. По её словам, политические партии Болгарии ведут себя так, будто участвуют в предвыборной кампании. Она считает, что данная ситуация не должна обернуться дипломатическим скандалом.

"Как гражданка я почувствовала некий торг, игру с политическими темами, которая более характерна для предвыборной кампании", цитирует политика БТА.

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Ранее представители парламентского большинства Болгарии выступили против приглашения российского посла на первое заседание обновлённого ведомства. Против нарушения давней традиции выступили местные социалисты, партии "Возрождение" и "Болгарский восход".

Матвей Шандрыголов

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