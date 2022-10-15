В Болгарии воспротивились выступлению Зеленского в парламенте страны

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает неприемлемым возможное выступление украинского лидера Владимира Зеленского на первом заседании парламента страны нового созыва. По её словам, тяжёлая обстановка в Незалежной не соответствует такому порыву президента.

Она также прокомментировала отказ приглашать на заседание посла РФ Элеонору Митрофанову. По её словам, политические партии Болгарии ведут себя так, будто участвуют в предвыборной кампании. Она считает, что данная ситуация не должна обернуться дипломатическим скандалом.

"Как гражданка я почувствовала некий торг, игру с политическими темами, которая более характерна для предвыборной кампании", — цитирует политика БТА.