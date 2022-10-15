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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 12:38
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ВСУ выпустили 14 снарядов по таможенному пункту в Белгородской области

ВСУ выпустили 14 снарядов по таможенному пункту в Шебекино Белгородской области

ВСУ обстреляли таможенный пункт в Шебекино Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли таможенный пункт в Шебекино Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Приграничный город Шебекино в Белгородской области в очередной раз обстреливается ВСУ, сегодня 14 снарядов прилетело в таможенный пункт пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряды после обстрела ВСУ Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Снаряды после обстрела ВСУ Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

На публикуемых снимках видно, что здание пункта пропуска устояло, но в нём вылетели все стёкла, а стены изрешечены от попадания осколков снаряда.

Нефтебаза загорелась под Белгородом после обстрела со стороны ВСУ
Нефтебаза загорелась под Белгородом после обстрела со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что 11 октября ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. Снарядами был повреждён трансформатор, в городе наблюдались перебои с электричеством.

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Татьяна Миссуми
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