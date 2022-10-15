ВСУ выпустили 14 снарядов по таможенному пункту в Белгородской области

Приграничный город Шебекино в Белгородской области в очередной раз обстреливается ВСУ, сегодня 14 снарядов прилетело в таможенный пункт пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряды после обстрела ВСУ Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

На публикуемых снимках видно, что здание пункта пропуска устояло, но в нём вылетели все стёкла, а стены изрешечены от попадания осколков снаряда.