ВСУ выпустили 14 снарядов по таможенному пункту в Белгородской области
ВСУ выпустили 14 снарядов по таможенному пункту в Шебекино Белгородской области
ВСУ обстреляли таможенный пункт в Шебекино Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Приграничный город Шебекино в Белгородской области в очередной раз обстреливается ВСУ, сегодня 14 снарядов прилетело в таможенный пункт пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Снаряды после обстрела ВСУ Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
"Несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
На публикуемых снимках видно, что здание пункта пропуска устояло, но в нём вылетели все стёкла, а стены изрешечены от попадания осколков снаряда.
Ранее Лайф писал, что 11 октября ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. Снарядами был повреждён трансформатор, в городе наблюдались перебои с электричеством.