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Опубликовано 15 октября 2022, 12:47
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Минобороны РФ показало карту боевых действий на Украине на 15 октября

Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ

Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало карту боевых действий в ходе выполнения задач специальной военной "Операции Z" на 15 октября. На ней показаны основные события в зоне СВО, в частности места боестолкновений, зоны обстрелов и передвижение сторон.

  • Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
    Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
  • Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
    Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
  • Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
    Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
  • Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
    Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
  • Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
    Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ

Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ

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В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что авиация ВКС России, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным в районе Каховского водохранилища у Осокоровки Херсонской области, уничтожив более 50 человек. Также военные ликвидировали более 160 бойцов ВСУ, ударив по пункту их временного размещения рядом с городом Запорожье.

Военнослужащие сорвали подготовку украинской армии к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС и попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Кроме того, ВС России отбили попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 120 украинских военных, а также за последние сутки поразили четыре пункта управления.

Помимо этого, российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Николаевской области, а также перехватили более десяти беспилотников в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки. Всего же с начала проведения спецоперации на Украине Российская армия уничтожила 323 украинских самолёта, 161 вертолёт, 2236 БПЛА, 380 зенитных ракетных комплексов и 5792 танка.

Ракетным ударом с моря уничтожен арсенал ВСУ подо Львовом, куда доставили западное оружие
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Вчера Лайф писал, что российские военные отразили все атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаевско-Криворожском направлении — в направлении населённых пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. По словам представителя Минобороны, они уничтожили более 130 бойцов ВСУ, 3 танка, 11 боевых бронемашин и 7 автомобилей.

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Николь Вербер
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