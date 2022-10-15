Минобороны РФ показало карту боевых действий на Украине на 15 октября
Карта боевых действий в зоне проведения СВО на 15 октября. Фото © Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало карту боевых действий в ходе выполнения задач специальной военной "Операции Z" на 15 октября. На ней показаны основные события в зоне СВО, в частности места боестолкновений, зоны обстрелов и передвижение сторон.
В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что авиация ВКС России, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным в районе Каховского водохранилища у Осокоровки Херсонской области, уничтожив более 50 человек. Также военные ликвидировали более 160 бойцов ВСУ, ударив по пункту их временного размещения рядом с городом Запорожье.
Военнослужащие сорвали подготовку украинской армии к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС и попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Кроме того, ВС России отбили попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 120 украинских военных, а также за последние сутки поразили четыре пункта управления.
Помимо этого, российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Николаевской области, а также перехватили более десяти беспилотников в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки. Всего же с начала проведения спецоперации на Украине Российская армия уничтожила 323 украинских самолёта, 161 вертолёт, 2236 БПЛА, 380 зенитных ракетных комплексов и 5792 танка.
Вчера Лайф писал, что российские военные отразили все атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаевско-Криворожском направлении — в направлении населённых пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. По словам представителя Минобороны, они уничтожили более 130 бойцов ВСУ, 3 танка, 11 боевых бронемашин и 7 автомобилей.