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15 октября, 13:21

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

В Польше отремонтировали повреждённый участок нефтепровода "Дружба", из-за которого произошла разгерметизация трубы, теперь прокачка топлива возобновилась. Об этом сообщил польский оператор — компания PERN, уточнив, что причины ЧП до сих пор выясняются.

"В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность повреждённого трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка",говорится в заявлении.

Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок

Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок

Напомним, 12 октября в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сразу заявил, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение. Позже на немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления. Признаков диверсии на нефтепроводе не обнаружили.

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ТАСС / dpa / Patrick Pleul

Татьяна Миссуми

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