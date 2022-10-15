Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"
В Польше отремонтировали повреждённый участок нефтепровода "Дружба", из-за которого произошла разгерметизация трубы, теперь прокачка топлива возобновилась. Об этом сообщил польский оператор — компания PERN, уточнив, что причины ЧП до сих пор выясняются.
"В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность повреждённого трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка", — говорится в заявлении.
Напомним, 12 октября в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сразу заявил, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение. Позже на немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления. Признаков диверсии на нефтепроводе не обнаружили.
ТАСС / dpa / Patrick Pleul