Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

В Польше отремонтировали повреждённый участок нефтепровода "Дружба", из-за которого произошла разгерметизация трубы, теперь прокачка топлива возобновилась. Об этом сообщил польский оператор — компания PERN, уточнив, что причины ЧП до сих пор выясняются.