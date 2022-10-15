На Крымском мосту завершили работы по усилению левой части
Хуснуллин: Работы по усилению левой части Крымского моста закончены
Работы по усилению левой части Крымского моста завершены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролётных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / ЕРА / STRINGER