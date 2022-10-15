На Крымском мосту завершили работы по усилению левой части

"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролётных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы", — написал он в телеграм-канале.