МИД направил ноту протеста ФРГ из-за бездействия после атак на две российские дипмиссии

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за актов вандализма в отношении дипмиссии в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В дипведомстве также возмутились отсутствием официальной реакции немецких властей на произошедшие в двух городах события. Подчёркивается, что сотрудники полиции не оказывали какого-либо противодействия вандалам, которые не были задержаны.

"Посольство России нотой заявило МИД ФРГ решительный протест по поводу этих враждебных акций, беспрепятственно осуществлённых при фактическом бездеятельном попустительстве подразделений полиции, ответственных за недопущение подобных инцидентов", — говорится в тексте заявления.

Москва также настаивает на реальном, а не формальном исполнении немецкими властями обязательств по обеспечению безопасности дипломатических представительств. Игнорирование данных озабоченностей будет рассматриваться как сознательное недружественное решение.