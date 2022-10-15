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15 октября, 12:58

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Власти пяти регионов Украины объявили о воздушной тревоге. Мера касается южных и центральных областей Незалежной, сообщают власти регионов в соцсетях.

Речь идёт об Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Каких-либо подробностей власти регионов не сообщают.

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Ранее сегодня воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также Черниговской, Сумской и Луганской областях.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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