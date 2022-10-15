В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти пяти регионов Украины объявили о воздушной тревоге. Мера касается южных и центральных областей Незалежной, сообщают власти регионов в соцсетях.
Речь идёт об Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Каких-либо подробностей власти регионов не сообщают.
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Ранее сегодня воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также Черниговской, Сумской и Луганской областях.
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