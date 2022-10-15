Украинцы массово лишаются убежищ в Британии
Daily Mail: В Британии около двух тысяч украинских семей оказались на улице
Украинские беженцы становятся в Великобритании бездомными, так как в стране сворачивают программу помощи приезжим с поиском жилья. Об этом пишет Daily Mail.
Речь идёт о проекте "Дома для Украины", по которому британцы принимали у себя мигрантов, а взамен получали от властей денежную компенсацию — 350 фунтов стерлингов (около 24 500 рублей). В Ассоциации местного самоуправления (LGA) бьют тревогу из-за того, что в последние недели к ним обратилось очень много украинцев, которые оказались на улице.
Британские власти взяли курс на постепенное прекращение программы, поэтому почти две тысячи семей из Незалежной остались без жилья. Издание напоминает, что всего в стране находится порядка 97 тысяч украинских беженцев, а в Европе их более семи миллионов.
Ранее сообщалось, что благотворительная организация Refugees at Home, помогающая украинским беженцам с местами для проживания, сокращает свою работу. Организация перестаёт повторно расселять иностранцев после их выселения из первоначального временного жилья.
ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski