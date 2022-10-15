Украинцы массово лишаются убежищ в Британии

Украинские беженцы становятся в Великобритании бездомными, так как в стране сворачивают программу помощи приезжим с поиском жилья. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идёт о проекте "Дома для Украины", по которому британцы принимали у себя мигрантов, а взамен получали от властей денежную компенсацию — 350 фунтов стерлингов (около 24 500 рублей). В Ассоциации местного самоуправления (LGA) бьют тревогу из-за того, что в последние недели к ним обратилось очень много украинцев, которые оказались на улице.

Британские власти взяли курс на постепенное прекращение программы, поэтому почти две тысячи семей из Незалежной остались без жилья. Издание напоминает, что всего в стране находится порядка 97 тысяч украинских беженцев, а в Европе их более семи миллионов.