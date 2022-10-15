Российский боец MMA Александр Емельяненко женился на своей бывшей супруге Полине Селедцовой, об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Спортсмен решил не устраивать пышную свадьбу, ограничившись походом в Мещанский загс Москвы и скромными нарядами.

Свадьба Александра Емельяненко и Полины Селедцовой. Видео © Instagram (запрещён в РФ) / alexemelyanenko

"Самый лучший день", — написал Емельяненко под видео.

В первый раз Александр и Полина поженились в СИЗО "Бутырка" в 2015 году, где он отбывал наказание за изнасилование. Позже, в 2018 году, пара развелась, возобновив отношения лишь год назад.