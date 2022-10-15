Глава Минобороны Финляндии констатировал начало очень долгой холодной войны с Россией
Глава Минобороны Финляндии заявил, что РФ и Запад находятся на грани новой холодной войны
Глава Министерства обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Россия, НАТО и Евросоюз стоят на пороге новой холодной войны. По его оценке, плохие отношения между Москвой и Западом сохранятся ещё очень долго.
"Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны... Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими ещё очень долго. Конечно, нужно добиться прекращения огня, переговоров и мира. Но я не считаю, что это может произойти сейчас", — заявил он.
При этом глава оборонного ведомства провёл грань между европейцами и русскими, заявив, что жители России уважают только силу. Он также считает, что логика россиян не соответствует западной. "Что кажется нам разумным, необязательно является таковым для них", — заключил Кайкконен.
Ранее Лайф писал об обновлённой стратегии нацбезопасности США, в которой указано, что Вашингтон не стремится к каким-либо конфликтам или новой холодной войне. Там также сказано, что Штаты поддержат любое государство, находящееся в поиске его свободы выбора.
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