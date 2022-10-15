Лукашенко назвал способ закончить конфликт на Украине за неделю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать за одну неделю переговоров, однако перспективы этого зависят от желания США и Великобритании. Такое мнение он высказал американскому телеканалу NBC.

Фрагмент из интервью Александра Лукашенко телеканалу NBC. Видео © Telegram / Пул Первого

"Всё зaвисит от США и Великобритании. Если вы поймёте и соглaситесь, что завтрa надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — заявил белорусский лидер.