ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 13:48
111188

Лукашенко назвал способ закончить конфликт на Украине за неделю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать за одну неделю переговоров, однако перспективы этого зависят от желания США и Великобритании. Такое мнение он высказал американскому телеканалу NBC.

Фрагмент из интервью Александра Лукашенко телеканалу NBC. Видео © Telegram / Пул Первого

"Всё зaвисит от США и Великобритании. Если вы поймёте и соглaситесь, что завтрa надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко назвал Путина верным другом и надёжным партнёром
Лукашенко назвал Путина верным другом и надёжным партнёром

Также Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с Россией. По его словам, президент Украины несамостоятелен.

BannerImage

Telegram / Пул Первого

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar