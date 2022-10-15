Премьер Венгрии увидел необходимость в дееспособной армии для сдерживания
Премьер Венгрии Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране крайне необходима "армия сдерживающей силы". По его словам, нужно быть готовыми к затяжной войне в условиях санкций, которые сотрясают экономику Европы.
В ходе выступления перед членами непризывных Вооружённых сил Венгрии он заявил, что прятать голову в песок нельзя. По его словам, необходимо взглянуть в глаза реальности: если обстановка не изменится, антироссийские санкции сотрясут Европу и тогда экономика окажется в более сложной ситуации. Тогда люди могут "оказаться в опасности, и, кажется, нам надо готовиться к затяжной войне", подчеркнул венгерский премьер.
"Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, потому что тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным, у кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться", — сказал он.
Ранее Орбан заявил, что санкционная политика стран ЕС по отношению к России ошибочна и её нужно менять, так как из-за неё Европа "медленно истекает кровью". Он также сообщал, что много раз грозился наложить вето на принятие ЕК новых санкционных пакетов, если национальные интересы его страны не будут учтены.
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