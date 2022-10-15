Премьер Венгрии увидел необходимость в дееспособной армии для сдерживания

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране крайне необходима "армия сдерживающей силы". По его словам, нужно быть готовыми к затяжной войне в условиях санкций, которые сотрясают экономику Европы.

В ходе выступления перед членами непризывных Вооружённых сил Венгрии он заявил, что прятать голову в песок нельзя. По его словам, необходимо взглянуть в глаза реальности: если обстановка не изменится, антироссийские санкции сотрясут Европу и тогда экономика окажется в более сложной ситуации. Тогда люди могут "оказаться в опасности, и, кажется, нам надо готовиться к затяжной войне", подчеркнул венгерский премьер.

"Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, потому что тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным, у кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться", — сказал он.