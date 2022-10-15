Войска России отразили атаку бойцов ВСУ на 30 танках и БМП под Бериславом

Стремоусов уточнил, что около пяти утра ВСУ начали обстреливать это направление, после чего под прикрытием огня в бой пошли бойцы на 30 танках и БМП. Мобильные группы противника попытались перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, надеясь, что идущая за ними бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта. Однако подключились российская артиллерия и авиация, уцелевшим бойцам ВСУ пришлось спешно ретироваться.