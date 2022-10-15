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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 15:28
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Войска России отразили атаку бойцов ВСУ на 30 танках и БМП под Бериславом

Стремоусов заявил о полном провале наступления ВСУ в Херсонской области

Наступление ВСУ на Бериславском направлении Херсонской области потерпело крах, все атаки успешно отражены ВС РФ. Об этом сообщил врио вице-губернатора области Кирилл Стремоусов.

"Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области", — поделился он в телеграм-канале.

Стремоусов уточнил, что около пяти утра ВСУ начали обстреливать это направление, после чего под прикрытием огня в бой пошли бойцы на 30 танках и БМП. Мобильные группы противника попытались перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, надеясь, что идущая за ними бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта. Однако подключились российская артиллерия и авиация, уцелевшим бойцам ВСУ пришлось спешно ретироваться.

"Мобильные группы нацистов на пикапах смогли немного углубиться, но были отбиты нашими пэтээрщиками и гранатомётчиками", — добавил Стремоусов.

Турчак: Войска России сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне
Турчак: Войска России сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне

Как сообщалось несколькими часами ранее, украинские военнослужащие приступили к активному наступлению в Херсонской области, но, по словам властей региона, Российская армия готова отражать эти атаки. Однако попытки ВСУ прорываться в этом направлении пока ограничиваются артиллерийскими ударами.

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ТАСС / Красильников Станислав

Татьяна Миссуми
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