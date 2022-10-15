ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 16:30
3043

В Запорожье заявили об учащении атак украинских дронов-камикадзе на гражданские объекты

Вооружённые силы Украины начали чаще атаковать объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Атаки дронами-камикадзе стали применяться Украиной всё чаще, и всё время их целями становится гражданская инфраструктура", сказал собеседник агентства.

В пример он привёл недавний налёт трёх беспилотников на Мелитополь. Впрочем, все они не достигли целей. Первый из-за неумелых действий оператора врезался в землю, а другие два были сбиты. Их обломки позже были обнаружены на территории полуразрушенного сельскохозяйственного склада. Атака не привела к жертвам или разрушениям.

Над Белгородом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов
Над Белгородом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов
BannerImage

ТАСС / ЕРА / Evgeniy Maloletka

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar