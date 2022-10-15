НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 октября, 16:30

В Запорожье заявили об учащении атак украинских дронов-камикадзе на гражданские объекты

Вооружённые силы Украины начали чаще атаковать объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Атаки дронами-камикадзе стали применяться Украиной всё чаще, и всё время их целями становится гражданская инфраструктура", сказал собеседник агентства.

В пример он привёл недавний налёт трёх беспилотников на Мелитополь. Впрочем, все они не достигли целей. Первый из-за неумелых действий оператора врезался в землю, а другие два были сбиты. Их обломки позже были обнаружены на территории полуразрушенного сельскохозяйственного склада. Атака не привела к жертвам или разрушениям.

Над Белгородом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов

Над Белгородом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Evgeniy Maloletka

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров