В Запорожье заявили об учащении атак украинских дронов-камикадзе на гражданские объекты

Вооружённые силы Украины начали чаще атаковать объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Атаки дронами-камикадзе стали применяться Украиной всё чаще, и всё время их целями становится гражданская инфраструктура", — сказал собеседник агентства.

В пример он привёл недавний налёт трёх беспилотников на Мелитополь. Впрочем, все они не достигли целей. Первый из-за неумелых действий оператора врезался в землю, а другие два были сбиты. Их обломки позже были обнаружены на территории полуразрушенного сельскохозяйственного склада. Атака не привела к жертвам или разрушениям.