США могут оставить Украину без HIMARS, Javelin и гаубиц M777
Fox News: США могут уменьшить объёмы поставляемого на Украину оружия
США придётся изворачиваться, чтобы продолжать поставки оружия Украине, так как американские запасы вооружения уже на исходе. Установок HIMARS, "Джавелинов" (Javelin) и гаубиц M777 становится всё меньше, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.
"Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придётся делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения", — пояснил он.
Эксперт добавил, что располагает информацией о промышленных мощностях США, а также получил сведения из источника в администрации президента Джо Байдена. По словам Канчиана, американские военные склады пустеют, поэтому у Вашингтона два выхода: поставлять Киеву менее качественные виды оружия вместо HIMARS и гаубиц M777 или же сокращать объёмы помощи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже получил от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. За это он поблагодарил американского лидера Джо Байдена и похвастался, что Америка ежемесячно выделяет Киеву полтора миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией. Однако Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах.
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