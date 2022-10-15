США могут оставить Украину без HIMARS, Javelin и гаубиц M777

США придётся изворачиваться, чтобы продолжать поставки оружия Украине, так как американские запасы вооружения уже на исходе. Установок HIMARS, "Джавелинов" (Javelin) и гаубиц M777 становится всё меньше, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придётся делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения", — пояснил он.

Эксперт добавил, что располагает информацией о промышленных мощностях США, а также получил сведения из источника в администрации президента Джо Байдена. По словам Канчиана, американские военные склады пустеют, поэтому у Вашингтона два выхода: поставлять Киеву менее качественные виды оружия вместо HIMARS и гаубиц M777 или же сокращать объёмы помощи.