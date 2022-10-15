Россиянина задержали из-за беспилотника и фото вертолёта ВС Норвегии

В Норвегии задержан ещё один гражданин России с беспилотником, пишет газета Verdens Gang. Его заметили якобы фотографирующим на территории аэропорта Тромсё, а при себе у него нашли большое количество фототехники и дрон.

Представитель полицейского округа Тромсё Якуб Берг утверждает, что на картах памяти задержанного была обнаружена фотография военного вертолёта, к делу привлечена полиция безопасности страны.