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15 октября, 16:18

Россиянина задержали из-за беспилотника и фото вертолёта ВС Норвегии

СМИ: В аэропорту Тромсё задержали россиянина с дроном и фото вертолёта ВС Норвегии

В Норвегии задержан ещё один гражданин России с беспилотником, пишет газета Verdens Gang. Его заметили якобы фотографирующим на территории аэропорта Тромсё, а при себе у него нашли большое количество фототехники и дрон.

Представитель полицейского округа Тромсё Якуб Берг утверждает, что на картах памяти задержанного была обнаружена фотография военного вертолёта, к делу привлечена полиция безопасности страны.

Россия выдала Норвегии осуждённого за мошенничество в крупных размерах

Россия выдала Норвегии осуждённого за мошенничество в крупных размерах

Ранее при пересечении границы на КПП Стурскуг в Норвегии задержали гражданина России, в машине которого были найдены два беспилотника. Его обвиняют в нарушении антироссийских санкций, согласно которым россиянам запрещено поднимать в воздушном пространстве Норвегии беспилотники.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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