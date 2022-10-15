Россиянина задержали из-за беспилотника и фото вертолёта ВС Норвегии
СМИ: В аэропорту Тромсё задержали россиянина с дроном и фото вертолёта ВС Норвегии
В Норвегии задержан ещё один гражданин России с беспилотником, пишет газета Verdens Gang. Его заметили якобы фотографирующим на территории аэропорта Тромсё, а при себе у него нашли большое количество фототехники и дрон.
Представитель полицейского округа Тромсё Якуб Берг утверждает, что на картах памяти задержанного была обнаружена фотография военного вертолёта, к делу привлечена полиция безопасности страны.
Ранее при пересечении границы на КПП Стурскуг в Норвегии задержали гражданина России, в машине которого были найдены два беспилотника. Его обвиняют в нарушении антироссийских санкций, согласно которым россиянам запрещено поднимать в воздушном пространстве Норвегии беспилотники.
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