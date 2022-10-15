Медведев по-русски и по-французски пристыдил Макрона за нападки на Россию
Медведев назвал извращённым и хамским заявление Макрона о России в Закавказье
Дмитрий Медведев и Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin
Франция обвиняет Россию в нагнетании ситуации на армяно-азербайджанской границе, потому что европейские политики привыкли "валить с больной головы на здоровую". Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о вине Москвы в эскалации в Закавказье. При этом обратился он к президенту по-русски и по-французски.
"Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращённое и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны. Но, добавлю, вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности", — подчеркнул Медведев.
По его словам, Макрон скорее не обвинял Россию, а оправдывался сам и хотел выглядеть благородным, рассказывая, как сильно Франция любит Армению. Однако российский политик предложил Парижу не забывать своё отвратительное колониальное прошлое: "какие реки крови пролились" по вине французов в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире.
"Сам же Макрон в своё время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За всё то "разделяй и властвуй" в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов", — напомнил Медведев.
Напомним, Макрон обвинил Россию в "нагнетании обстановки" на армяно-азербайджанской границе и подыгрывании Баку в конфликте. Президент РФ Владимир Путин назвал высказывание лидера Франции некорректным и неприемлемым. Он подчеркнул, что российская сторона всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в этом регионе.