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15 октября, 15:49

Стали известны подробности гибели восьмиклассницы в "доме смерти" в Уфе

<p>Дом, у которого нашли погибшую. Фото © <a href="https://ufa1.ru/text/incidents/2022/10/15/71739041/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFA1.ru / Тимур Шарипкулов</a></p>

Дом, у которого нашли погибшую. Фото © UFA1.ru / Тимур Шарипкулов

Башкирские правоохранители выясняют обстоятельства смерти 14-летней восьмиклассницы из Уфы, пишет UFA1.ru со ссылкой на региональные управления МВД и СК. Сообщение о её смерти поступило правоохранителям отдела полиции № 9 накануне, после чего погибшая была обнаружена у "дома смерти" — недостроя по улице Кирова.

"Материалы по данному факту переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — сообщили порталу в МВД.

В СК подтвердили, что следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По словам источника, смерть не носила насильственный характер — погибшая свела счёты с жизнью. Он подчеркнул, что сообщения в соцсетях об убийстве и изнасиловании девочки не соответствуют действительности.

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Матвей Шандрыголов

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