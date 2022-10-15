"Ты попутал?": В Краснодаре педагог ударил студента о стену из-за домашнего задания

Домашнее задание стало причиной стычки преподавателя и студента одного из краснодарских колледжей. Кадры конфликта, который чуть не перешёл в потасовку представителей разных весовых категорий, сняли одногруппники и выложили в соцсети.

Преподаватель и студент чуть не подрались из-за невыполненного домашнего задания в Краснодаре. Видео © VK / Краснодар Главный • Новости • ЧП

В начале видео парень и мужчина стоят у доски и эмоционально разговаривают на повышенных тонах. Ученик плохо подготовился к математике или вообще не сделал то, что было задано на дом, чем так сильно разозлил педагога. В какой-то момент он практически выкрикивает фразу "Потому что домашнее задание надо знать!" и толкает парня так, что тот ударяется о стену.

Студент оказался не из робких и не стал отмалчиваться, прибегнув к старому доброму мату, интересуясь, не перешёл ли, часом, учитель дозволенных границ. Причём с каждой секундой диалог разворачивался всё интереснее.

— Ты что делаешь, дядя? — Слушай меня внимательно, пацан! — Ты попутал? — Это ты попутал!

Чем закончился конфликт, не уточняется, однако известно, что на педагога уже не раз поступали жалобы из-за его агрессивного поведения.