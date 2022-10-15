В Британии решили бороться с "дезинформацией из российских поисковиков"

Власти Великобритании получат дополнительные полномочия по борьбе с "дезинформацией", которая может быть распространена через российские поисковые системы. Об этом сообщает портал inews .

Находящийся на рассмотрении законопроект будет включать в себя пункт об "иностранном вмешательстве", который позволит бороться с тем, что власти страны посчитают "дезинформацией". Кроме того, будет создано отдельное подразделение для мониторинга "фейков", которое сможет запрещать работу тех или иных сайтов на территории Королевства. Под проверку будут попадать новости и статьи о специальной операции на Украине, коронавирусе и ряде других тем.