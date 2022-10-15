В Британии решили бороться с "дезинформацией из российских поисковиков"
Inews: Власти Британии займутся мониторингом "дезинформации" из российских поисковиков
Власти Великобритании получат дополнительные полномочия по борьбе с "дезинформацией", которая может быть распространена через российские поисковые системы. Об этом сообщает портал inews.
"Полномочия по борьбе с дезинформацией, распространяемой российскими пропагандистскими поисковыми системами, будут включены в законопроект о безопасности в Интернете", — отмечает издание.
Находящийся на рассмотрении законопроект будет включать в себя пункт об "иностранном вмешательстве", который позволит бороться с тем, что власти страны посчитают "дезинформацией". Кроме того, будет создано отдельное подразделение для мониторинга "фейков", которое сможет запрещать работу тех или иных сайтов на территории Королевства. Под проверку будут попадать новости и статьи о специальной операции на Украине, коронавирусе и ряде других тем.
Ранее Лайф сообщал, что в Великобритании начали сворачивать программу помощи беженцам из других стран с поиском жилья, в результате чего тысячи украинцев остались бездомными.
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