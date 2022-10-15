Паромная переправа в Керчи временно не работает из-за сильного ветра
Керченская паромная переправа, которую вновь запустили после взрыва на Крымском мосту, приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом РИА "Новости" сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.
"Работа переправы приостановлена по метеоусловиям. Сильный ветер", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что в регионе объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
Напомним, после подрыва грузовика на Крымском мосту, ставшего причиной обрушения части дорожного полотна, работает паромная переправа через Керченский пролив. Там бесплатно осуществляется перевозка грузовиков. В работу запустили все четыре находящиеся в Керчи парома. А по мосту пока пропускают только легковые автомобили.
ТАСС / Стрингер