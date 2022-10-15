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15 октября, 14:31

В США рассказали о расколе на Западе из-за Украины

WP: Задержка Европой экономической помощи Киеву портит отношения с США

Ухудшение экономической ситуации на Украине ведёт к нарастанию напряжения между США и Европой, пишет обозреватель The Washington Post Джефф Стейн. Он уверен, что всё дело в растущем экономическом аппетите Киева, который требует всё больше помощи.

Глава Минфина США Джанет Йеллен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль неоднократно настаивали на ускорении оказывания такой помощи, а также на увеличении её объёмов. При этом речь идёт не о кредитах, выдаваемых обычно ЕС, а о грантах.

"Мы призываем наших партнёров и союзников присоединиться к нам, быстро выполнив свои существующие обязательства перед Украиной. Масштаб, предсказуемость и грантовый компонент выплат должны улучшиться", заявила Йеллен.

В Европе тем временем считают такие запросы США и Украины несправедливыми, так как там делают всё для принятия у себя огромного числа украинских беженцев и в перспективе — послевоенного восстановления страны.

"Это необходимо учитывать при обсуждении общего объёма поддержки и помощи. Для нас это не гонка и не конкурс красоты", заявил анонимный европейский чиновник.

Названа общая сумма военной помощи Киеву с начала спецоперации

Названа общая сумма военной помощи Киеву с начала спецоперации

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев собирается запросить у Запада 55 миллиардов долларов экономической помощи в следующем году. По его словам, в эту сумму также входят деньги на проекты по реконструкции.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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