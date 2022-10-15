В США рассказали о расколе на Западе из-за Украины

Ухудшение экономической ситуации на Украине ведёт к нарастанию напряжения между США и Европой, пишет обозреватель The Washington Post Джефф Стейн. Он уверен, что всё дело в растущем экономическом аппетите Киева, который требует всё больше помощи.

Глава Минфина США Джанет Йеллен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль неоднократно настаивали на ускорении оказывания такой помощи, а также на увеличении её объёмов. При этом речь идёт не о кредитах, выдаваемых обычно ЕС, а о грантах.

"Мы призываем наших партнёров и союзников присоединиться к нам, быстро выполнив свои существующие обязательства перед Украиной. Масштаб, предсказуемость и грантовый компонент выплат должны улучшиться", — заявила Йеллен.

В Европе тем временем считают такие запросы США и Украины несправедливыми, так как там делают всё для принятия у себя огромного числа украинских беженцев и в перспективе — послевоенного восстановления страны.

"Это необходимо учитывать при обсуждении общего объёма поддержки и помощи. Для нас это не гонка и не конкурс красоты", — заявил анонимный европейский чиновник.