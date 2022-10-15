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15 октября, 14:25

"На Бирлин": Украинские СМИ выдали декорации к фильму за подбитый ВСУ российский танк

Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную ВСУ российскую технику

<p>Декорации выдали за уничтоженную ВСУ российскую технику. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/uniannet/76285" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УНИАН</a></p>

Декорации выдали за уничтоженную ВСУ российскую технику. Фото © Telegram / УНИАН

Украинское информационное агентство УНИАН выдало декорации за российскую технику, уничтоженную ВСУ. На самом деле опубликованное фото с танком, подписанным с орфографической ошибкой, оказалось постановкой к пропагандистскому фильму.

"На Бирлин", — написано на самой боевой машине.

Декорации выдали за уничтоженную ВСУ российскую технику. Видео © Telegram / УНИАН

Танк — это заготовленная для фильма декорация. Военную картину сейчас снимают в Харьковской области, а опубликованные кадры — на самом деле со съёмок. На видео слышен весь рабочий процесс: как режиссёр даёт команду "мотор", ищет "дым" и заканчивает съёмку.

Итальянская La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой У" по Донецку за обстрел Киева

Итальянская La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой У" по Донецку за обстрел Киева

Ранее американский таблоид The New York Post выдал фото подрыва Крымского моста за снимок удара ВС России по Украине. На нём запечатлён мощный взрыв в момент подрыва грузовика 8 октября. Подпись под фото гласит: "Погибло 11 человек, десятки ранены". Автор статьи утверждает, что российский удар был направлен против мирных жителей, а также сравнивает его с тактикой ближневосточных группировок.

Николь Вербер
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