"На Бирлин": Украинские СМИ выдали декорации к фильму за подбитый ВСУ российский танк

Украинское информационное агентство УНИАН выдало декорации за российскую технику, уничтоженную ВСУ. На самом деле опубликованное фото с танком, подписанным с орфографической ошибкой, оказалось постановкой к пропагандистскому фильму.

"На Бирлин", — написано на самой боевой машине.

Декорации выдали за уничтоженную ВСУ российскую технику. Видео © Telegram / УНИАН

Танк — это заготовленная для фильма декорация. Военную картину сейчас снимают в Харьковской области, а опубликованные кадры — на самом деле со съёмок. На видео слышен весь рабочий процесс: как режиссёр даёт команду "мотор", ищет "дым" и заканчивает съёмку.