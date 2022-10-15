"На Бирлин": Украинские СМИ выдали декорации к фильму за подбитый ВСУ российский танк
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную ВСУ российскую технику
Декорации выдали за уничтоженную ВСУ российскую технику. Фото © Telegram / УНИАН
Украинское информационное агентство УНИАН выдало декорации за российскую технику, уничтоженную ВСУ. На самом деле опубликованное фото с танком, подписанным с орфографической ошибкой, оказалось постановкой к пропагандистскому фильму.
"На Бирлин", — написано на самой боевой машине.
Декорации выдали за уничтоженную ВСУ российскую технику. Видео © Telegram / УНИАН
Танк — это заготовленная для фильма декорация. Военную картину сейчас снимают в Харьковской области, а опубликованные кадры — на самом деле со съёмок. На видео слышен весь рабочий процесс: как режиссёр даёт команду "мотор", ищет "дым" и заканчивает съёмку.
Ранее американский таблоид The New York Post выдал фото подрыва Крымского моста за снимок удара ВС России по Украине. На нём запечатлён мощный взрыв в момент подрыва грузовика 8 октября. Подпись под фото гласит: "Погибло 11 человек, десятки ранены". Автор статьи утверждает, что российский удар был направлен против мирных жителей, а также сравнивает его с тактикой ближневосточных группировок.