Путин снял запрет на валютные операции с ряда международных банков

Президент России Владимир Путин прекратил действие некоторых экономических ограничений в отношении ряда международных банков развития, в частности, снят запрет на валютные операции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Послабления касаются Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Российско-Киргизского фонда развития, а также Нового банка развития, являющегося финансовой структурой БРИКС. Теперь на них не распространяются запреты, предусмотренные ещё в марте в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.