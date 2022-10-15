Путин снял запрет на валютные операции с ряда международных банков
Президент России Владимир Путин прекратил действие некоторых экономических ограничений в отношении ряда международных банков развития, в частности, снят запрет на валютные операции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Послабления касаются Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Российско-Киргизского фонда развития, а также Нового банка развития, являющегося финансовой структурой БРИКС. Теперь на них не распространяются запреты, предусмотренные ещё в марте в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.
Ранее в Центробанке сообщили, что совет директоров Банка России продлил ещё на полгода — до 9 марта 2023-го — запрет для банков взимать комиссию с физических лиц за снятие валюты с вкладов или счетов, который был введён 11 марта.
ТАСС / RAMIL SITDIKOV / KREMLIN POOL / SPUTNIK