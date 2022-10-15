Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае
В результате пожара в жилом доме в населённом пункте Ивановка в Красноярском крае погибли двое детей, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Одному из погибших было три года, другому — годик. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади более 100 кв. м. Причины ЧП и обстоятельства выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Иркутской области заживо сжёг свою жену и дочь в доме. Вскоре правоохранителям удалось обнаружить его тело с множественными ожогами.
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