Назван самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона
19Fortyfive назвал нехватку военных для защиты нации самым грозным врагом США
Обозреватель американского портала 19fortyfive Маккензи Иглен уверена, что главным врагом армии США является катастрофическая нехватка личного состава.
"У Вооружённых сил США есть много возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах. Но самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона — это нехватка живой силы для защиты нации", — пишет она.
По словам Иглен, в этом году Пентагон не смог рекрутировать 15 тысяч человек, что составляет 25% от плана. Такая тенденция ведёт к тому, что армия "невольно и разрушительно сжимается", а сама проблема стоит настолько остро, что для её решения не будет достаточно полумер.
Ранее издание The Washington Post писало о расколе на Западе из-за Украины. США хотят от Европы интенсификации помощи Киеву, что ЕС считает неприемлемым.
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