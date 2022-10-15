Назван самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона

"У Вооружённых сил США есть много возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах. Но самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона — это нехватка живой силы для защиты нации", — пишет она.

По словам Иглен, в этом году Пентагон не смог рекрутировать 15 тысяч человек, что составляет 25% от плана. Такая тенденция ведёт к тому, что армия "невольно и разрушительно сжимается", а сама проблема стоит настолько остро, что для её решения не будет достаточно полумер.