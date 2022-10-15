"Чмо, ты кто есть?": Мать ученика набросилась на охранника школы в Мичуринске на глазах у детей

У дверей мичуринской школы № 5 Тамбовской области разгорелась настоящая драма: там охранник учреждения подрался с матерью одного из учеников, которая хотела войти в здание. Резонансное видео быстро разлетелось в Сети, но мнения пользователей об инциденте разделились. Одни считали, что мужчина превысил полномочия, другие встали на его сторону, ведь в соответствии с действующими правилами для усиления мер антитеррористической защищённости вход в учреждения образования ограничен.

Мать ученика и охранник подрались на пороге Мичуринской школы. Видео © vk.com / "Подслушано в Мичуринске"

Кто стал инициатором драки и в чём причина, неизвестно. Ясно лишь то, что женщина хотела войти в вестибюль школы, но охранник её не пропускал. Мать ученика была явно недовольна отказом и пустила в ход кулаки и оскорбления. Охранник в свою очередь посоветовал ей "следить за базаром".

"Ты как себя ведёшь, чмо? Ты кто есть-то? Тебя кто сюда поставил? Я вижу, какой ты храбрый!" — кричала разгорячённая дама, не стесняясь в выражениях.

Свидетели драки — дети, родители и пенсионеры — пытались успокоить её участников, но безуспешно: мать ученика всё так же пыталась ворваться в школу, а охранник учебного заведения её не впускал. На кадрах также видно, что женщина унижала сотрудника школы и утверждала, что раз "он ни МВД, то он — никто", а значит, не имеет права её не пускать.

Стоит заметить, что мужчина поначалу вёл себя достаточно спокойно и пытался объяснить, что выполняет свою работу. Однако, наслушавшись оскорблений, унижений и угроз, он силой оттащил героиню ролика от двери, после чего получил от неё в ответ жёсткий пинок в спину. Изумлённые дети наблюдали за всем происходящим у школы, в то время как мать ученика подстёгивала свидетелей снимать всё происходящее на видео.

Руководство школы отказалось комментировать инцидент, но в местной мэрии сообщили, что для усиления мер антитеррористической защищённости вход в учреждения образования ограничен. Так, провожать и забирать детей можно до входной группы школы, где воспитанников встретит учитель, а вот зайти в учреждение, как раньше, теперь нельзя. При этом можно связаться с педагогом при возникновении крайней ситуации — он спустится вниз и обсудит все вопросы.