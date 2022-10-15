НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 октября, 14:55

В Японии приговорённая к смертной казни чёрная вдова попросила о пересмотре дела

<p>Чисако Какехи (Chisako Kakehi). Фото © <a href="https://edo-tokyo.livejournal.com/3175180.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">edo-tokyo.livejournal.com</a></p>

Чисако Какехи (Chisako Kakehi). Фото © edo-tokyo.livejournal.com

75-летняя японка Чисако Какехи, приговорённая к смертной казни за убийство мужей ради наследства, просит суд пересмотреть дело. Прошение чёрной вдовы было подано сегодня в окружной суд, пишет агентство Kyodo.

По данным издания, причиной такого решения стало недавнее показание врача. Он установил, что один из мужчин, в смерти которого обвиняют Чисако, умер в результате болезни, а не отравления.

Напомним, Чисако была арестована в 2014 году после смерти 75-летнего мужа, который умер через месяц после свадьбы. Позже ей предъявили обвинения в гибели ещё двух ухажёров и попытке убийства друга. Медицинское освидетельствование установило, что у старушки ранняя стадия слабоумия, но она в состоянии предстать перед судом. В 2017 году Чисако была приговорена к смертной казни.

Появились фото из квартиры, где "московский Отелло" жестоко убил жену и покончил с собой

Появились фото из квартиры, где "московский Отелло" жестоко убил жену и покончил с собой

Оксана Попова
  • Новости
  • Япония
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров