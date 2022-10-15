В Японии приговорённая к смертной казни чёрная вдова попросила о пересмотре дела

75-летняя японка Чисако Какехи, приговорённая к смертной казни за убийство мужей ради наследства, просит суд пересмотреть дело. Прошение чёрной вдовы было подано сегодня в окружной суд, пишет агентство Kyodo.

По данным издания, причиной такого решения стало недавнее показание врача. Он установил, что один из мужчин, в смерти которого обвиняют Чисако, умер в результате болезни, а не отравления.