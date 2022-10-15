В Японии приговорённая к смертной казни чёрная вдова попросила о пересмотре дела
Чисако Какехи (Chisako Kakehi). Фото © edo-tokyo.livejournal.com
75-летняя японка Чисако Какехи, приговорённая к смертной казни за убийство мужей ради наследства, просит суд пересмотреть дело. Прошение чёрной вдовы было подано сегодня в окружной суд, пишет агентство Kyodo.
По данным издания, причиной такого решения стало недавнее показание врача. Он установил, что один из мужчин, в смерти которого обвиняют Чисако, умер в результате болезни, а не отравления.
Напомним, Чисако была арестована в 2014 году после смерти 75-летнего мужа, который умер через месяц после свадьбы. Позже ей предъявили обвинения в гибели ещё двух ухажёров и попытке убийства друга. Медицинское освидетельствование установило, что у старушки ранняя стадия слабоумия, но она в состоянии предстать перед судом. В 2017 году Чисако была приговорена к смертной казни.