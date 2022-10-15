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15 октября, 11:54

Подросток погиб в ДТП с велосипедом, скутерами и легковушкой в Нижегородской области

В результате ДТП с тремя скутерами и легковушкой в Воротынском районе Нижегородской области погиб 13-летней подросток, который в момент аварии ехал на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Трагедия произошла в посёлке Васильсурск. Как уточнил в своём телеграм-канале министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов, все участники ДТП — подростки. К месту аварии скорая помощь приехала за 8,5 минуты, однако спасти велосипедиста не удалось. Ещё один пострадавший — подросток 15 лет — получил перелом ключицы и был отправлен в областную детскую больницу. По некоторым данным, подростков сбил водитель автомобиля, который скрылся с места аварии.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Саратовской области пострадало восемь человек.

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t.me / AvtoNewsNN | Нижний Новгород

Артур Белкин

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