Китай не исключает применения силы при решении тайваньского вопроса
Член КПК Сунь Ели допустил применение силы при решении тайваньского вопроса
Официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели допустил, что для решения конфликта с Тайванем Китаю понадобится применить силу, однако только против сторонников независимости острова и тех, кто вмешивается извне.
"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил", — сказал он на пресс-конференции в преддверии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая.
При этом Сунь Ели заверил, что это никоим образом не коснётся мирных жителей острова, а также назвал целью Пекина сохранение перспективы и содействие процессу мирного воссоединения Тайваня с материковой частью страны.
Кстати, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США не видят угрозы китайского вторжения на Тайвань. Тем не менее он отметил, что Пекин движется в сторону установления "новой нормальности".
ТАСС / AP / Andy Wong