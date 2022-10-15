Китай не исключает применения силы при решении тайваньского вопроса

Официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели допустил, что для решения конфликта с Тайванем Китаю понадобится применить силу, однако только против сторонников независимости острова и тех, кто вмешивается извне.

"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил", — сказал он на пресс-конференции в преддверии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая.

При этом Сунь Ели заверил, что это никоим образом не коснётся мирных жителей острова, а также назвал целью Пекина сохранение перспективы и содействие процессу мирного воссоединения Тайваня с материковой частью страны.