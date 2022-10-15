Маск случайно сдал фишку Запада по управлению ВСУ через Starlink

"Илон Маск сам всё подтверждает — Starlink вполне законная военная цель! Starlink — основная коммуникационная система украинской армии на линии фронта, пишет Маск и добавляет, что Россия хочет её убить. Значит, украинская армия — только фишки в чьей-то игре-стратегии", — сказал он и добавил, что через данную систему "удобно двигать пушечное мясо и наблюдать за боями по телевизору".