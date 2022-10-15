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15 октября, 11:40

Маск случайно сдал фишку Запада по управлению ВСУ через Starlink

Мирошник: Через Starlink украинскими войсками управляют из-за океана

Украинская армия является фишками в чьей-то стратегии, которыми управляют через систему спутниковой связи Starlink из-за океана. Такое мнение высказал глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Илон Маск сам всё подтверждает — Starlink вполне законная военная цель! Starlink — основная коммуникационная система украинской армии на линии фронта, пишет Маск и добавляет, что Россия хочет её убить. Значит, украинская армия — только фишки в чьей-то игре-стратегии", сказал он и добавил, что через данную систему "удобно двигать пушечное мясо и наблюдать за боями по телевизору".

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Ранее американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.

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Shutterstock

Оксана Попова

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