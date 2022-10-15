Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Восемь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом и двумя легковушками в Саратовской области. Об этом сообщил начальник Управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

ДТП произошло сегодня около полудня в Балаковском районе, недалеко от села Маянга. Там столкнулись микроавтобусы марок "Мерседес", "Хёндай" и "Джили".

"Пострадали восемь человек. Двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написал Юрин в своём телеграм-канале.