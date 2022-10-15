Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Место ДТП, где столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. Фото © Telegram / Юрий Юрин
Восемь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом и двумя легковушками в Саратовской области. Об этом сообщил начальник Управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
ДТП произошло сегодня около полудня в Балаковском районе, недалеко от села Маянга. Там столкнулись микроавтобусы марок "Мерседес", "Хёндай" и "Джили".
"Пострадали восемь человек. Двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написал Юрин в своём телеграм-канале.
Ранее жуткая авария унесла жизни четырёх человек в Московской области. В Дмитрове столкнулись "Пежо" и КамАЗ, после чего иномарка загорелась. На опубликованных кадрах видно, что она буквально влетела под грузовик и от неё практически ничего не осталось: части машины разбросаны по всей дороге.