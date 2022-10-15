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15 октября, 10:49

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

<p>Место ДТП, где столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/u_yurin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Юрин</a></p>

Место ДТП, где столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. Фото © Telegram / Юрий Юрин

Восемь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом и двумя легковушками в Саратовской области. Об этом сообщил начальник Управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

ДТП произошло сегодня около полудня в Балаковском районе, недалеко от села Маянга. Там столкнулись микроавтобусы марок "Мерседес", "Хёндай" и "Джили".

"Пострадали восемь человек. Двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написал Юрин в своём телеграм-канале.

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Николь Вербер

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