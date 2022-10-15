Названы топ-5 мест для осенних прогулок по Москве

Синоптики центра "Фобос" утверждают, что хорошая осенняя погода продержится в столице ещё несколько недель. "Вечерняя Москва" рассказала об интересных локациях, которые стоит посетить до наступления холодов. По словам главы управы Бабушкинского района Александра Кузьмина, москвичам следует погулять по скверу "Знаки зодиака" на Новом Беринговом проезде у метро "Свиблово".

"Подобного нет в столице и, быть может, во всей России. Установленные здесь скульптуры выполнены в стиле стимпанк", — рассказал чиновник.

Следующим местом является Джамгаровский парк, считающийся жемчужиной Лосиноостровского района. Особенно местные жители гордятся Джамгаровским прудом, популярным у местных рыбаков. Располагается он на Стартовой, 10, куда можно проехать на автобусе № 50 от станции метро Медведково.

На западе столицы располагается парк "Крылатские холмы", где есть смотровая площадка и храм Рождества Пресвятой Богородицы. Со смотровой площадки открывается красивейший вид на ночную Москву.

Желающие погулять поближе к центру могут приехать на станцию МЦК "ЗИЛ", где на улице Архитектора Леонидова находится ландшафтный парк "Тюфелева роща" с кристально чистым водоёмом. Пятая локация — Лианозовский парк, знаменитый своими фонтанами, искусственным водопадом и живущими там героями сказок. Находится он на Угличской, 13 в районе станции МЦД "Лианозово-1".