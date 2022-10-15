"Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче РПЛ благодаря голу на последних секундах

Счёт в дебюте встречи открыл Бернард Бериша, однако уже через 12 минут в составе "быков" отличился Эдуард Сперцян. Вернуть преимущество грозненцы сумели через пять минут, когда ворота Сафонова поразил Тимофеев. В начале второго тайма "Краснодар" вновь сравнял счёт усилиями Баняца. Развязка встречи наступила уже в добавленное время, когда Олейников сумел забить третий для "Ахмата" гол в матче. Победа позволила команде Сергея Ташуева подняться на седьмое место, "Краснодар" же идёт пятым.