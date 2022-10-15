"Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче РПЛ благодаря голу на последних секундах
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Грозненский "Ахмат" переиграл футбольный клуб "Краснодар" в выездном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:2.
Счёт в дебюте встречи открыл Бернард Бериша, однако уже через 12 минут в составе "быков" отличился Эдуард Сперцян. Вернуть преимущество грозненцы сумели через пять минут, когда ворота Сафонова поразил Тимофеев. В начале второго тайма "Краснодар" вновь сравнял счёт усилиями Баняца. Развязка встречи наступила уже в добавленное время, когда Олейников сумел забить третий для "Ахмата" гол в матче. Победа позволила команде Сергея Ташуева подняться на седьмое место, "Краснодар" же идёт пятым.
Ранее Лайф рассказывал о победе московского "Локомотива" в дерби против "Торпедо" со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Артём Карпукас.