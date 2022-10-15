Учёные научились по капле крови выявлять рак мозга со 100%-ной точностью

Учёные из канадского Университета Райерсона разработали способ определить у человека рак мозга и обнаружить его расположение. Достигли они этого при помощи придуманного ими сверхчувствительного биосенсора, сообщает ACS Nano .

Устройство способно определять следовые количества нуклеиновых кислот, белков и липидов, которые выделяют умирающие раковые клетки. Для проведения анализа нужно всего лишь пять микролитров крови, а анализирует результат нейронная сеть, которая определяет тип и наличие опухоли. В ходе исследований учёным удалось со 100%-ной точностью отличить опухоль мозга от рака груди и с точностью 96% определить место, где она находится.