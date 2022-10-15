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15 октября, 16:44

Экс-помощник Рейгана назвал три страны, с которыми США стоит разорвать союз

TAC: США нужно разорвать союз с тремя ключевыми партнёрами

США нужно прекратить союзнические отношения с Саудовской Аравией, Южной Кореей и Турцией из-за слишком большого количества партнёров Вашингтона и некоторых противоречий с этими странами. Такое мнение в статье для The American Conservative выразил бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

По его словам, уже сейчас в НАТО входит множество "бесполезных" с военной точки зрения стран, однако США всё равно налаживают с ними партнёрские отношения. Такой же принцип можно наблюдать и в соцсетях, когда каждый пытается иметь как можно больше друзей. Опасность, по мнению Бэндоу, может заключаться и в том, что ряд стран мира пытаются всячески навязаться в союзники США и воспользоваться ресурсами страны.

В число союзников, вредящих США, эксперт включил Саудовскую Аравию, которая вторгалась в Йемен вместе со Штатами, а также имеет нарушения в области прав человека. Ещё одним партнёром, от которого Вашингтону нужно избавляться, названа Южная Корея. По мнению Бэндоу, Сеул обладает мощной экономикой, особенно на фоне КНДР, но регулярно обращается за помощью к Штатам. Третьей в этом списке стала Турция, которая входит в НАТО, однако закупает оружие у России и ведёт достаточно агрессивную внешнюю политику, принимая участие в конфликтах в Сирии и Ливии.

"Вашингтон дал дружественным государствам возможность экономического развития. Настало время положить конец ненужной союзнической зависимости от американского народа", подытожил бывший помощник Рейгана.

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Shutterstock

Артур Белкин

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