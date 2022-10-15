Раскрыта связь между генами и характером человека

На формирование характера человека влияют химические вещества, называемые нейромедиаторами, особенности функционирования которых передаются генетически. Об этом "Мосленте" рассказала клинический генетик и нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.

"Согласно биосоциальной теории личности, темперамент напрямую связан с нейромедиаторами и состоит из трёх уровней: тяги к новому, избегания опасности, зависимости от вознаграждения", — объяснила она.

"Тяга к новому" зависит от рецепторов дофамина. Этот нейромедиатор обуславливает эмоциональность человека, а также формирует способность испытывать. При качественной работе данных рецепторов люди реагируют на новые стимулы, поэтому любят заниматься исследовательской деятельностью.

"Избегание опасности" зависит от работы серотониновых рецепторов. Если у человека активная реакция на негативные стимулы и желание обойти наказание и отсидеться, то в характере будет преобладать пассивность. За "зависимость от вознаграждения" отвечает нейромедиатор норадреналин. Уровень этого нейромедиатора в крови повышается при стрессе, травмах и тревоге. А его нехватка приводит к депрессиям и биполярному расстройству.