Раскрыта связь между генами и характером человека
Эксперт рассказала, как гены влияют на характер человека
На формирование характера человека влияют химические вещества, называемые нейромедиаторами, особенности функционирования которых передаются генетически. Об этом "Мосленте" рассказала клинический генетик и нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.
"Согласно биосоциальной теории личности, темперамент напрямую связан с нейромедиаторами и состоит из трёх уровней: тяги к новому, избегания опасности, зависимости от вознаграждения", — объяснила она.
"Тяга к новому" зависит от рецепторов дофамина. Этот нейромедиатор обуславливает эмоциональность человека, а также формирует способность испытывать. При качественной работе данных рецепторов люди реагируют на новые стимулы, поэтому любят заниматься исследовательской деятельностью.
"Избегание опасности" зависит от работы серотониновых рецепторов. Если у человека активная реакция на негативные стимулы и желание обойти наказание и отсидеться, то в характере будет преобладать пассивность. За "зависимость от вознаграждения" отвечает нейромедиатор норадреналин. Уровень этого нейромедиатора в крови повышается при стрессе, травмах и тревоге. А его нехватка приводит к депрессиям и биполярному расстройству.
Ранее сообщалось, что внешность пациента, характер его реакций, речь, выражение глаз и запах могут играть большую роль при постановке диагноза. По словам врачей, физиогномика, которой сейчас не учат в медицинских университетах, очень важна при работе с пациентами.
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