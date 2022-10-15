Министр обороны Британии может уволиться, если Трасс нарушит обещание
Sky News: Министр обороны Британии может уволиться, если Трасс сократит расходы на оборону
Если министр финансов Великобритании Джереми Хант откажется увеличивать затраты на вооружённые силы страны, то министр обороны страны Бен Уоллес готов подать в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Премьер-министр Британии Лиз Трасс обещала увеличить финансирование оборонной отрасли до 3% от размера ВВП к 2030 году. Однако Хант выразил сомнения в этом и предложил британскому Минобороны начать экономить, напомнил телеканал. Уоллес оказался в щекотливой ситуации, так как три года активно боролся за увеличение расходов на оборону. По данным Sky News, министр всё же будет требовать от Трасс выполнения взятых на себя обязательств.
Ранее уволенный британский министр финансов Квази Квартенг заявил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в скором времени может лишиться должности, счёт идёт на недели. А букмекеры даже предлагают клиентам сделать ставку. Удачливые британцы могут проверить, каковы их шансы на то, что политик покинет свой пост через 35 дней — время, за которое сгниёт салат латук. По оценкам экспертов, вероятность её ухода составляет 6 к 1.
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