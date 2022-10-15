Министр обороны Британии может уволиться, если Трасс нарушит обещание

Если министр финансов Великобритании Джереми Хант откажется увеличивать затраты на вооружённые силы страны, то министр обороны страны Бен Уоллес готов подать в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс обещала увеличить финансирование оборонной отрасли до 3% от размера ВВП к 2030 году. Однако Хант выразил сомнения в этом и предложил британскому Минобороны начать экономить, напомнил телеканал. Уоллес оказался в щекотливой ситуации, так как три года активно боролся за увеличение расходов на оборону. По данным Sky News, министр всё же будет требовать от Трасс выполнения взятых на себя обязательств.