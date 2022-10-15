Ипотека от застройщика: главные минусы и советы от брокера
Брокер Ракута рассказал о минусах "ипотеки от застройщика"
Среди разных вариантов приобретения недвижимости есть ипотека от застройщика, важным отличием которой является низкий процент. По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, у такого кредита есть свои минусы.
"Если ипотека берётся под низкий процент, то происходит удорожание стоимости квадратного метра. По рынку это в среднем 8–20 процентов в зависимости от застройщика и банка. Но застройщики этого и не скрывали", — рассказал он "Вечерней Москве".
Заёмщик имеет выгоду только при постепенном погашении кредита, так как в обратном случае он сильно переплачивает, из-за чего теряется смысл дальнейшей перепродажи. Ракута отметил, что ипотека от застройщика выгодна в случае дальнейшей сдачи жилья в аренду, поскольку это освободит владельца от беспокойств по поводу её погашения.
"В этом варианте такая покупка оправдана. Потому что такую ипотеку нет смысла гасить досрочно, так как переплаты практически нет", — объяснил брокер.
Тем не менее сложная ситуация на рынке недвижимости не позволит продать такую квартиру по изначальной цене, хотя есть вероятность, что вскоре ситуация изменится.
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