Ипотека от застройщика: главные минусы и советы от брокера

Среди разных вариантов приобретения недвижимости есть ипотека от застройщика, важным отличием которой является низкий процент. По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, у такого кредита есть свои минусы.

"Если ипотека берётся под низкий процент, то происходит удорожание стоимости квадратного метра. По рынку это в среднем 8–20 процентов в зависимости от застройщика и банка. Но застройщики этого и не скрывали", — рассказал он "Вечерней Москве".

Заёмщик имеет выгоду только при постепенном погашении кредита, так как в обратном случае он сильно переплачивает, из-за чего теряется смысл дальнейшей перепродажи. Ракута отметил, что ипотека от застройщика выгодна в случае дальнейшей сдачи жилья в аренду, поскольку это освободит владельца от беспокойств по поводу её погашения.

"В этом варианте такая покупка оправдана. Потому что такую ипотеку нет смысла гасить досрочно, так как переплаты практически нет", — объяснил брокер.

Тем не менее сложная ситуация на рынке недвижимости не позволит продать такую квартиру по изначальной цене, хотя есть вероятность, что вскоре ситуация изменится.