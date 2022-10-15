Маск предупредил человечество о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы

Мир в настоящее время находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет, предупредил основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск. Так он отреагировал на новость об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полётами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

"Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на Земле", — написал миллиардер в Twitter.

Основатель SpaceX заявил, что каждый год существует шанс, отличный от нуля, что такое оружие будет запущено. "Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", добавил американский предприниматель.