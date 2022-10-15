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15 октября, 17:43

Маск предупредил человечество о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы

<p>Илон Маск. Фото © Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue</p>

Илон Маск. Фото © Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Мир в настоящее время находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет, предупредил основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск. Так он отреагировал на новость об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полётами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

"Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на Земле", — написал миллиардер в Twitter.

Основатель SpaceX заявил, что каждый год существует шанс, отличный от нуля, что такое оружие будет запущено. "Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", добавил американский предприниматель.

Илон Маск: Вероятность ядерной войны стремительно растёт

Илон Маск: Вероятность ядерной войны стремительно растёт

Ранее Маск предупредил о всемирной катастрофе, вспомнив российскую притчу о Старике и Золотой Рыбке. Сам пост с фотографией он решил не подписывать, предоставив, как обычно, своим подписчикам пространство для размышлений. Миллиардер в ответ подвергся нападкам. Некоторые увидели в твите намёк на то, что конфликт с Россией завершится, когда Украина перестанет сопротивляться.

Андрей Бражников

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