Маск предупредил человечество о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы
Илон Маск. Фото © Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Мир в настоящее время находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет, предупредил основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск. Так он отреагировал на новость об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полётами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Великобританией.
"Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на Земле", — написал миллиардер в Twitter.
Основатель SpaceX заявил, что каждый год существует шанс, отличный от нуля, что такое оружие будет запущено. "Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", добавил американский предприниматель.
Ранее Маск предупредил о всемирной катастрофе, вспомнив российскую притчу о Старике и Золотой Рыбке. Сам пост с фотографией он решил не подписывать, предоставив, как обычно, своим подписчикам пространство для размышлений. Миллиардер в ответ подвергся нападкам. Некоторые увидели в твите намёк на то, что конфликт с Россией завершится, когда Украина перестанет сопротивляться.