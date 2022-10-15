Судья потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии по футболу
Главный арбитр матча чемпионата Белоруссии по футболу между БАТЭ и брестским "Динамо" Дмитрий Доля потерял сознание прямо во время встречи.
Судья потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии по футболу. Видео © t.me / rttv_sport
Арбитру стало плохо на 12-й минуте игры, после чего он сразу рухнул на газон. К нему тут же подбежали игроки обеих команд, которые попросили оперативно появиться на поле медиков. Через некоторое время судью унесли на носилках, а главным арбитром стал Илья Ляшук, который начинал матч в качестве резервного. Добавим, что к данной минуте БАТЭ обыгрывает "Динамо" со счётом 3:0.
Как позже сообщила пресс-служба БАТЭ, Доля находится в больнице и уже пришёл в себя. Никаких осложнений у арбитра не наблюдается.
Ранее Лайф сообщал, что грозненский "Ахмат" переиграл футбольный клуб "Краснодар" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 3:2, благодаря голу на последних секундах матча.
t.me / rttv_sport