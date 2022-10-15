Судья потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии по футболу

Арбитру стало плохо на 12-й минуте игры, после чего он сразу рухнул на газон. К нему тут же подбежали игроки обеих команд, которые попросили оперативно появиться на поле медиков. Через некоторое время судью унесли на носилках, а главным арбитром стал Илья Ляшук, который начинал матч в качестве резервного. Добавим, что к данной минуте БАТЭ обыгрывает "Динамо" со счётом 3:0.