Советник Кличко рассказал, над какими объектами Киева работает "антидронный купол"

Советник мэра Киева Виталия Кличко Юрий Зозуля заявил, что через два года небо над украинской столицей будет полностью закрыто "антидронным куполом". При этом уже сейчас, по его словам, такую защиту от беспилотников имеют важные объекты города.

Советник мэра Киева Зозуля об "антидронном куполе". Видео © Телеканал FREEДОМ

"Дрон-купол уже частично, фрагментарно существует в Киеве. Вы должны быть уверены, что каждый день в каком-то месте появляется элемент антидронной защиты", — рассказал он украинскому телеканалу FREEДОМ.

Чиновник считает, что такую практику можно назвать инновационной, поскольку на создание подобных систем обычно уходят десятки лет, киевские же власти обещают справиться за два года.