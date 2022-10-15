Угрожает обороноспособности: В Канаде заявили о критическом недоборе в армию

Он отметил, что речь идёт о важных для вооружённых сил должностях, в том числе о сержантах и младших офицерах. При этом сложившаяся ситуация угрожает обороноспособности страны. Для привлечения в свои ряды новых солдат ВС Канады внесли серьёзные изменения в устав. Так, военнослужащим разрешили носить волосы любой длины, а также красить их в любые цвета. Не запрещаются теперь борода, бакенбарды и усы разнообразных форм, татуировки. Помимо этого, мужчинам-бойцам разрешили носить юбки, а женщинам — элементы одежды противоположного пола.