Угрожает обороноспособности: В Канаде заявили о критическом недоборе в армию
СМИ: Армия Канады остро нуждается в 10 тысячах военнослужащих
Армия Канады столкнулась с беспрецедентным недобором в свои ряды. Как сообщает телеканал CBC, ВС страны остро нуждаются ещё в 10 тысячах военнослужащих.
"Нам нужны усилия всего общества, чтобы помочь вернуть вооружённые силы на должный уровень", — заявил начальник штаба обороны Канады Уэйн Эйр.
Он отметил, что речь идёт о важных для вооружённых сил должностях, в том числе о сержантах и младших офицерах. При этом сложившаяся ситуация угрожает обороноспособности страны. Для привлечения в свои ряды новых солдат ВС Канады внесли серьёзные изменения в устав. Так, военнослужащим разрешили носить волосы любой длины, а также красить их в любые цвета. Не запрещаются теперь борода, бакенбарды и усы разнообразных форм, татуировки. Помимо этого, мужчинам-бойцам разрешили носить юбки, а женщинам — элементы одежды противоположного пола.
Ранее Лайф сообщал об аналогичной проблеме в США, где армии не хватает 15 тысяч человек — 25% от плана по призыву. Подчёркивается, что данная ситуация заставляет ВС страны "невольно и разрушительно сжиматься".
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