Маск резко передумал и решил продолжить финансирование Starlink на Украине
Основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink — она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.
"Ну и чёрт с ним... даже если Starlink теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы всё равно продолжим финансировать украинское правительство бесплатно", — написал Маск в своём твиттере.
Ранее американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.
Getty Images / Michael Gonzalez