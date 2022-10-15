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15 октября, 18:33

Маск резко передумал и решил продолжить финансирование Starlink на Украине

Основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink — она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.

"Ну и чёрт с ним... даже если Starlink теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы всё равно продолжим финансировать украинское правительство бесплатно", — написал Маск в своём твиттере.

Маск случайно сдал фишку Запада по управлению ВСУ через Starlink

Маск случайно сдал фишку Запада по управлению ВСУ через Starlink

Ранее американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.

Обложка ©

Getty Images / Michael Gonzalez

Артур Белкин

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