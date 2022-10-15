Маск резко передумал и решил продолжить финансирование Starlink на Украине

Основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink — она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.

"Ну и чёрт с ним... даже если Starlink теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы всё равно продолжим финансировать украинское правительство бесплатно", — написал Маск в своём твиттере.