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15 октября, 18:49

В Госдепе заявили о "больших проблемах" из-за возможного закрытия зернового коридора

Нарушение зерновой сделки может стать большой проблемой для всего мира. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

"Это будет большой проблемой", — ответил Патель на соответствующий вопрос с просьбой прокомментировать заявления президента России Владимира Путина о возможности закрытия зернового коридора.

По словам представителя Госдепа, сделка выгодна всем странам мира, ведь она открывает им доступ к зерну и удобрениям из России. Патель добавил, что из любых разговоров о нарушении данной договорённости будет следовать, что "люди должны платить за еду больше".

ООН не получала от России запросов в связи с подозрениями по зерновому коридору

ООН не получала от России запросов в связи с подозрениями по зерновому коридору

Ранее российский лидер сообщил, что зерновой коридор будет закрыт, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли им. Путин подчеркнул, что пока точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет.

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Артур Белкин

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