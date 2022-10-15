В Госдепе заявили о "больших проблемах" из-за возможного закрытия зернового коридора
Нарушение зерновой сделки может стать большой проблемой для всего мира. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.
"Это будет большой проблемой", — ответил Патель на соответствующий вопрос с просьбой прокомментировать заявления президента России Владимира Путина о возможности закрытия зернового коридора.
По словам представителя Госдепа, сделка выгодна всем странам мира, ведь она открывает им доступ к зерну и удобрениям из России. Патель добавил, что из любых разговоров о нарушении данной договорённости будет следовать, что "люди должны платить за еду больше".
Ранее российский лидер сообщил, что зерновой коридор будет закрыт, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли им. Путин подчеркнул, что пока точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет.
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