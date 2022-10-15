В Госдепе заявили о "больших проблемах" из-за возможного закрытия зернового коридора

Нарушение зерновой сделки может стать большой проблемой для всего мира. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

"Это будет большой проблемой", — ответил Патель на соответствующий вопрос с просьбой прокомментировать заявления президента России Владимира Путина о возможности закрытия зернового коридора.

По словам представителя Госдепа, сделка выгодна всем странам мира, ведь она открывает им доступ к зерну и удобрениям из России. Патель добавил, что из любых разговоров о нарушении данной договорённости будет следовать, что "люди должны платить за еду больше".