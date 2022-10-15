Зеленский заявил об очень тяжёлой ситуации для ВСУ на Артёмовском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Артёмовском направлении в Донбассе сейчас складывается очень тяжёлая ситуация для ВСУ. Об этом он рассказал в видеообращении.
"Очень тяжёлая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях, особенно Бахмутское направление (Бахмут — украинское название города Артёмовска. — Прим. Лайфа), где в последние дни держим позиции", — подчеркнул Зеленский.
Ранее в ЛНР сообщили о прибытии иностранных наёмников в район Артёмовска. По словам офицера Народной милиции республики Андрея Марочко, основная задача ротной тактической группы состоит в "недопущении оставления позиций другими подразделениями, запугивании и выявлении пророссийских взглядов" у мирных жителей.