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15 октября, 18:53

"Динамо" вырвало победу у "Оренбурга" в матче 13-го тура РПЛ

Московское "Динамо" на своём поле обыграло футбольный клуб "Оренбург" в заключительном матче субботней программы 13-го тура РПЛ со счётом 3:2.

Счёт в самом начале матча открыл Сергей Паршивлюк. Однако вскоре "Оренбург" ответил усилиями Владимира Сычевого. Во втором тайме он же оформил дубль и вывел уральцев вперёд. Удержать преимущество команда Марцела Лички не смогла. Сначала счёт сравнял Грулёв, а точку в матче за десять минут до его конца поставил Роберто Фернандес. Благодаря этой победе "Динамо" обошло "Оренбург" в таблице, поднявшись на восьмое место, уральцы идут девятыми.

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Ранее Лайф сообщал, что грозненский "Ахмат" переиграл футбольный клуб "Краснодар" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 3:2 благодаря голу на последних секундах матча.

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ФК "Динамо" Москва

Артур Белкин

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