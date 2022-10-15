"Динамо" вырвало победу у "Оренбурга" в матче 13-го тура РПЛ
Московское "Динамо" на своём поле обыграло футбольный клуб "Оренбург" в заключительном матче субботней программы 13-го тура РПЛ со счётом 3:2.
Счёт в самом начале матча открыл Сергей Паршивлюк. Однако вскоре "Оренбург" ответил усилиями Владимира Сычевого. Во втором тайме он же оформил дубль и вывел уральцев вперёд. Удержать преимущество команда Марцела Лички не смогла. Сначала счёт сравнял Грулёв, а точку в матче за десять минут до его конца поставил Роберто Фернандес. Благодаря этой победе "Динамо" обошло "Оренбург" в таблице, поднявшись на восьмое место, уральцы идут девятыми.
Ранее Лайф сообщал, что грозненский "Ахмат" переиграл футбольный клуб "Краснодар" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 3:2 благодаря голу на последних секундах матча.
ФК "Динамо" Москва