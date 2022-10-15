Эксперт объяснил страх Запада перед российской суперторпедой

США и их союзники, включая Японию, активно обсуждают возможности использования Россией ядерного оружия, принимая во внимание все имеющиеся варианты. Такое мнение высказал военный политолог Андрей Кошкин, комментируя статью японского журналиста Кадзухико Иноуэ о технических данных ракеты "Посейдон".

"Для Японии вариант "Посейдона" весьма актуален, потому что это государство островное и для них использование силы искусственно созданного цунами весьма чувствительно. К тому же это единственная нация, которая пережила атаку ядерного оружия от США, да ещё и трагедию "Фукусимы", — объяснил политолог в беседе с 5-tv.ru озабоченность Японии по поводу возможного применения "Посейдона".

В целом, по мнению специалиста, это и есть некая ответная реакция на дискуссию, которую в настоящее время искусственно генерирует коллективный Запад.

Япония не до конца осознаёт угрозы, которые несёт в себе российский подводный аппарат. По словам Кошкина, беспилотник способен автономно находиться в спящем режиме в укромном месте, после чего активизироваться и развить скорость до 200 километров в час, неся боезапас в 100 килотонн. Также политолог напомнил, что в подводной лодке находится не один "Посейдон", а шесть.

Такие беспилотные подводные аппараты, как "Посейдон", очень чувствительны для США, а их возможное применение заставляет всю страну паниковать, полагает эксперт. У Америки нет серьёзных защитных мер против оружия такого типа, и Штаты не обладают также достаточной мощью, чтобы сдержать российские баллистические ракеты "Кинжал" и "Сармат", сказал Кошкин.